Отключили газ: мужчина готовил в квартире еду на костре [ Редактировать ]
В Днепре мужчина разжег костер в собственной квартире, потому что дома отключили газ, а он хотел приготовить еду. Об этом сообщает местное издание "Днепр Оперативный".
Происшествие случилось 13 июня на улице Синельниковская, 9.
С жалобой на сильное задымление в доме в полицию обратились соседи мужчины. В полиции установили квартиру, из которой шел дым, и постучали туда. Оказалось, что костер разжег 59-летний мужчина.
Как оказалось, накануне у него из-за долгов за коммуналку отключили газоснабжение, и он готовил еду на открытом огне без соблюдения пожарной безопасности.
Полиция провела с мужчиной профилактическую беседу.
Ранее мы писали о том, что жители Ирпеня развели костер для шашлыка на балконе многоэтажки. Также сообщалось, что женщина подала в суд на соседа из-за шашлыка. Она заявила, что не может насладиться прогулками во дворе из-за ароматов рыбы и мяса.
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