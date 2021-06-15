В Днепре мужчина разжег костер в собственной квартире, потому что дома отключили газ, а он хотел приготовить еду. Об этом сообщает местное издание "Днепр Оперативный".

Происшествие случилось 13 июня на улице Синельниковская, 9.

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С жалобой на сильное задымление в доме в полицию обратились соседи мужчины. В полиции установили квартиру, из которой шел дым, и постучали туда. Оказалось, что костер разжег 59-летний мужчина.

Как оказалось, накануне у него из-за долгов за коммуналку отключили газоснабжение, и он готовил еду на открытом огне без соблюдения пожарной безопасности.

Полиция провела с мужчиной профилактическую беседу.

Ранее мы писали о том, что жители Ирпеня развели костер для шашлыка на балконе многоэтажки. Также сообщалось, что женщина подала в суд на соседа из-за шашлыка. Она заявила, что не может насладиться прогулками во дворе из-за ароматов рыбы и мяса.

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