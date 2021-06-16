В среду, 16 июня, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал нюансы встречи Владимира Путина с президентом США Джо Байденом.

Что касается Украины, мы слышали, что гипотетически президент Байден допустил возможность вступления Украины в НАТО. Это новый элемент, ранее таких заявлений не делалось. Конечно, в Москве мы обратили на него внимание в полном объеме.

Он уверен, что "при необходимости президент четко обозначит нашу позицию".

Путин всегда четок в изложении "красных линий" для России, тем более в таком нелегком разговоре, который предстоит сегодня.

Песков отметил, что президенты могут провести встречу тет-а-тет. По его словам, Путин и Байден обсудят вопрос дипломатической собственности, необходимо "разобрать все завалы" в сфере двустороннего сотрудничества.

Главы государств - они и есть главы государств. Если они посчитают необходимым говорить с глазу на глаз, они будут говорить с глазу на глаз, и время также для президентов никто не фиксирует. Это будет абсолютно их выбор.

Представитель Кремля отметил, что здесь встает вопрос целесообразности. "Повестка дня настолько обширная, что, конечно, ее уплотнить в 4-5 часов переговоров чрезвычайно тяжело", - пояснил он.

Разговор Путина и Байдена начнется в компании главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена.

Также Песков заявил, что нужно срочно начинать переговоры по контролю за вооружениями.

Ранее "Подробности" собрали всю важную информацию, которую вам нужно знать перед предстоящей встречей лидеров двух стран.

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