В Европе приняли невероятное решение по въезду граждан США [ Редактировать ]
Послы Европейского Союза приняли решение отменить всякие ограничения на поездки в ЕС гражданам Соединенных Штатов Америки. Об этом сообщает агентство AFP со ссылкой на собственные источники.
Решение вступило в силу даже относительно тех американцев, которые не прошли иммунизацию от COVID-19. В "белый список" стран, помимо США, добавлены Албания, Ливан, Северная Македония, Сербия, Тайвань, Гонконг и Макао.
Отмечается, что в этот перечень внесли также Японию, Австралию, Израиль, Новая Зеландия, Руанда, Сингапур, Южная Корея и Таиланд.
Читайте также, с понедельника, 14 июня, Израиль разрешил въезд гражданам Украины. Тем не менее, есть ряд условий, которые должны быть выполнены. Украинские граждане для въезда в эту страну должны заранее подать заявку в израильское дипломатическое / консульское учреждение по месту жительства.
Кроме того, правительство Эстонии утвердило смягчение коронавирусных ограничений в стране. В частности, с 1 июля будут разрешены однодневные поездки в Эстонию без самоизоляции. ПЦР-тест должен быть сделан не позднее, чем за 72 часа до пересечения границы, а экспресс-тест - максимум за 24 часа.
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