Национальный банк Украины (НБУ) на 17 июня 2021 года установил курс евро на уровне 32,77 гривен за евро. Это на 16 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 17 июня установлен на таком уровне: 32,7722 гривен за евро (+0,1556 грн). При этом курс евро на 16 июня составляет 32,6166 гривен за евро.

Напомним, что в госбюджете на 2021 год заложили среднегодовой курс 29,1 грн за 1 доллар США.