Близько 400 тисяч випадків інфікування ковідом зафіксували у світі минулої доби. Найбільше в Бразилії, Індії та Колумбії. В Європі за рівнем поширення коронавірусу лідирує Велика Британія. Країну накрила третя хвиля пандемії. Завдяки вакцинації - ситуація значно краща, аніж узимку. Але карантинні обмеження залишаться на довше, ніж планували. Світлана Чернецька - детальніше.

Жодної вечірки за півтора року. Цей нічний клуб у центрі Лондона, як і решта в країні, - залишається порожнім.

Уже на наступні вихідні тут планували грандіозне святкування на знак повернення до роботи. Адже уряд обіцяв скасувати всі карантинні обмеження. Однак день свободи перенесли. Шампанське не литиметься тут рікою ще щонайменше місяць.

Віл Паттерсон, директор нічного клубу в Лондоні:

Це дуже складна ситуація для нас, ми вкрай розчаровані. Уже очікували знову отримувати прибуток протягом цих чотирьох тижнів. Але цього не станеться. Ми опинилися в ще більших боргах. Бо ж уже повернули на роботу людей, уклали нові угоди, отримали надходження.

Саме нічні клуби найбільше потерпають від рішення уряду. Один із чотирьох закладів не зможе пережити додатковий місяць простою.

Майкл Кілл, виконавчий директор Асоціації індустрії нічного бізнесу:

Хоча людям здається, що чотири тижні - це доволі короткий період і нічого страшного не станеться, але ці заклади вже зачинені 16 місяців, і це неймовірно важко. Багато з них опинилися на межі закриття, і цей додатковий місяць їх просто знищить.

А от у лондонському Вест Енді співи й танці в розпалі. Та й тут розчаровані останнім рішенням уряду. Театри сподівалися нарешті запрацювати на повну потужність. Однак продовження карантинних обмежень означає, що зала може бути заповнена глядачами лише на половину.

Ніл Лейдлов, продюсер театральної вистави:

Для нас це однозначно доказ, що навіть після 16 місяців - ми ще далекі від завершення. Ситуація дуже непередбачувана, і сумно, що ми знову опинилися в кризі.

В уряді наполягають, що така жертва з боку розважальних закладів була необхідною. Адже епідемічна ситуація в країні погіршується щодня. І краще відкласти "день свободи" тепер, аніж повертати країну в повний локдаун за кілька тижнів.