Поліція оточила район, щоб не допустити повторення заворушень

60 поліцейських постраждали в Берліні під час спроби виселити безхатьків з покинутого будинку. Спершу на місце приїхали пожежники, щоб провести там інспекцію, але жителі кварталу почали жбурляти в них каміння.

Нападників було зо три сотні. Вгамовувати натовп прибули правоохоронці. Протестувальники зустріли їх підпаленими барикадами. Почалися сутички. Затримали одну людину.

Поліція оточила район, щоб не допустити повторення заворушень.