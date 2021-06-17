У Берліні безхатьки дали бій поліції: кидали каміння та підпалювали барикади [ Редактировать ]
60 поліцейських постраждали в Берліні під час спроби виселити безхатьків з покинутого будинку. Спершу на місце приїхали пожежники, щоб провести там інспекцію, але жителі кварталу почали жбурляти в них каміння.
Нападників було зо три сотні. Вгамовувати натовп прибули правоохоронці. Протестувальники зустріли їх підпаленими барикадами. Почалися сутички. Затримали одну людину.
Поліція оточила район, щоб не допустити повторення заворушень.
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