Сахар должен обязательно присутствовать в рационе, поскольку без него организм не сможет нормально существовать. Например, работа мозга осуществляется именно благодаря глюкозе, пишет newsyou.info.

Проблема лишь в том, что сейчас количество сахара, попадающего в организм современного человека, излишне, учитывая, что многие люди не затрачивают всю ту энергию, которую он дает. Соответственно, быстро сжечь его не получается.

По словам диетологов, небольшое количество сахара допустимо включать в ежедневный рацион. Это не принесет никакого вреда, если производимая энергия сжигается. Категорический отказ от сахара врачи не рекомендуют, так как он является настоящим энергетическим экстрактом, отмена которого может привести к негативным последствиям.

Читайте также Врачи назвали скрытые признаки сахарного диабета

Однако при излишнем употреблении сахаросодержащих продуктов организм не может его полностью использовать. Сахар начинает перемещаться и заполнять сосуды, постепенно разрушая их.

Также есть группы людей, которым подобный отказ скорее навредит. Так, те, чья деятельность связана с быстрым сгоранием энергии, не должны категорически отказываться от сахара. К ним относятся люди, чья занятия сопряжены с мощными физическими затратами: спортсмены, лесорубы, шахтеры. Уменьшение доли сахара в рационе отражается на них особенно сильно.

Сложности со здоровьем могут принести и диеты, сводящие к минимуму содержание углеводов в меню. Из-за этого стремительно падает уровень инсулина и количество сахара в крови. Нет необходимости потреблять сахар в чистом виде - его вполне достаточно в молоке, овощах, ягодах, фруктах и крупах.

Ранее мы писали о том, чем опасны сахарозаменители.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.