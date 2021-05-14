Чем опасны сахарозаменители [ Редактировать ]
Многие люди пытаются отказаться от сладкого на пути к идеальной фигуре. Вместо этого они начинают употреблять сахарозаменители. Однако, медики не рекомендую прибегать к таким методам, ведь при нарушениях углеводного обмена, хроническом воспалении, плачевном состоянии микробиома, сахзамы (СЗ) могут усугубить состояние, передает newsyou.info.
Чем опасны сахарозаменители
Они взаимодействуют с рецепторами, отвечающими за сладкий вкус, и поддерживают такую же зависимость от сладкого, как и сахар. Здесь лучше поработать с психологом, чем обманывать рецепторы. Рецепторы сладкого есть и во рту, и в кишечнике, желудке, мозге, жировой ткани, поджелудочной железе и пр.
Так, стимулируя их в желудке, сахарозаменители увеличивают производство грелина - гормона голода и усиливают аппетит. При воздействии их на рецепторы клеток поджелудочной железы выделяется инсулин, точно также, как и на сахар, усугубляя состояние инсулинорезистентности.
Чем еще грозят сахарозаменители:
- часть из них из них усугубляют СИБР и СИГР,
- увеличивают риск ИР и СД 2 типа,
- повышают частоту нейродегенеративных заболеваний,
- полиолы (ксилит, сорбит, эритрит) могут вызвать диарею и противопоказаны при желчнокаменной болезни, так как усиливают желчеотток,
- нарушают синтез дофамина и серотонина,
- провоцируют аллергические реакции.
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