AstraZeneca недостаточно эффективна - исследование [ Редактировать ]
Англо-шведский производитель лекарств AstraZeneca заявил о недостаточной эффективности препарата от коронавируса. Участниками испытания были невакцинированные взрослые старше 18 лет с подтвержденным контактом с человеком с COVID-19 в течение последних восьми дней.
Препарат, в основе которого использовались антитела к COVID-19, оказался недостаточно эффективным в ходе исследований среди людей, контактировавших с инфицированными или возможными заболевшими.
"Хотя это испытание не достигло основной конечной точки против симптоматического заболевания, мы воодушевлены защитой, наблюдаемой у участников с отрицательным результатом ПЦР после лечения этим препаратом", - заявила Мене Пангалос, исполнительный вице-президент AstraZeneca.
AstraZeneca также изучает лечение более тяжелых заболеваний.
Напомним, что в связи с уменьшением количества заболевших COVID-19, с 9 июня все регионы Украины переведены в "зеленою" карантинную зону.
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