"Никаких желтых": сын и племянница Джо Байдена попали в расистский скандал (фото) [ Редактировать ]
Источник: Independent
Сын президента США Джо Байдена Хантер попал в расистский скандал. В распоряжении журналистов оказалась его переписка двухлетней давности, в которой он называет азиаток "желтыми". Об этом сообщает Daily Mail.
Байден-младший общался в мессенджере со своей двоюродной сестрой Кэролин Байден, которая предложила познакомить его с одной из своих подруг.
- Ты хочешь иностранку или нашу? Я не могу предложить тебе чертовых азиаток. Не стану этого делать.
- Мне одомашненную иностранку. Никаких желтых.
Подобные высказывания Хантера могут негативно отразиться на рейтинге его отца, лишив его поддержки не только американцев азиатского происхождения, но и афроамериканцев.
После начала пандемии коронавируса по США прокатилась волна нападений на людей с азиатской внешностью. Причиной для этого послужили заявления бывшего президента Дональда Трампа о том, что Китай является источником происхождения COVID-19.
В мае президент США Джо Байден пообещал "положить конец ненависти и предвзятости" в отношении американцев азиатского происхождения и подписал закон об ускоренном рассмотрении преступлений, совершенных на почве расовой ненависти.
Хантер Байден и его двоюродная сестра Кэролин Байден
51-летний Хантер Байден в апреле выпустил автобиографию под названием "Прекрасные вещи" (Beautiful Things), в которой рассказывает о том, как боролся с с алкогольной и наркотической зависимостью после смерти своего старшего брата Джозефа от рака мозга в 2015 году.
34-летняя Кэролин Байден - дочь младшего брата президента, Джима Байдена. Как и ее двоюродный брат Хантер, в прошлом она неоднократно попадала в поле зрения полиции: задерживалась за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения и хранение наркотиков. По решению суда ей пришлось пройти реабилитацию.
Как сообщали "Подробности", у Джо Байдена в родословной есть польские аристократы и потомки Рюриковичей.
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