Во время второго тура чемпионата Европы по футболу Евро-2020 сборная Нидерландов встретилась с Австрией. В напряженном поединке "оранжевые" переиграли соперников со счетом 2:0.

С первых минут матча подопечные Франка де Бура перехватили инициативу, в результате чего Нидерландам удалось заработать пенальти, когда на 11-й минуте поединка звезда сборной Австрии защитник Давид Алба нарушил правила в своей штрафной площадке. 11-метровый удар реализовывал вингер Нидерландов Мемфис Депай, открыв счет на табло.

Отмечается, что на протяжении всей встречи Нидерланды имели уйму возможностей взятия ворот, однако реализовали момент лишь на 67-1 минуте, благодаря меткому удару защитника Дензела Дюмфриса. В результате всех квалификационных поединков, голландцы набрали 6 очков и обеспечили себе досрочный выход в группу С, а также путевку в 1/8 финала Евро-2020. Известно, что сборная Украины в настоящее время находится на втором месте в таблице, а Австрия - на третьем.

Ранее мы писали, что сборная Украины по футболу одержала победу над сборной Северной Македонии в "валидольном" матче. Поединок национальных команд закончился с финальным счетом 2:1 в пользу украинцев, таким образом "синие-желтые" добавили в свой актив 3 очка.

Кроме того, сборная Бельгии обыграла сборную Дании (2:1) в матче группы B чемпионата Европы по футболу и гарантировала себе участие в плей-офф. В заключительном туре группового этапа Россия 21 июня сыграет с Данией в Копенгагене, а Финляндия и Бельгия встретятся в Санкт-Петербурге.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.