Віцепрем'єр-міністр України з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина в ефірі програми "Подробиці тижня" на телеканалі "Інтер" розповіла, чого очікувати Україні від зустрічі президентів США та Росії.

"Я розглядаю всі події минулого тижня, і саміт Байден-Путін, і саміт НАТО, і саміт Великої сімки в комплексі. Байден на пресбрифінгу звертався до всього демократичного світу, а не лише до громадян Америки, а Путін звертався лише до свого електорату. Дійсно, це історична зустріч яка засвідчує, що Америка готова включатись в глобальну політику, і відстоювати права на розвиток демократичних держав, таких як Україна. І головне - Україна була одним з п'яти головних питань. Після цих самітів була підтримка з боку США для врегулювання територіальної цілісності і суверенітету України, і мирного врегулювання на Донбасі. Це усталені формулювання, але вони вкрай важливі", - додала Стефанішина.

Також Стефанішина розповіла про майбутню зустріч Байдена і Зеленського у Вашингтоні.

"Зустріч запланована на кінець липня цього року. Одне з основних питань, це Євроатлантичні прагнення України. Ми мобілізуємо внутрішні зусилля, аби на етапі розмов безпосередньо з президентом США мова йшла про часові рамки і стратегічну ясність щодо членства в НАТО", - додала Стефанішина.