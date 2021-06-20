Підсумки зустрічі Байдена і Путіна: чого чекати Україні від переговорів [ Редактировать ]
Источник: ТСН.ua
Віцепрем'єр-міністр України з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина в ефірі програми "Подробиці тижня" на телеканалі "Інтер" розповіла, чого очікувати Україні від зустрічі президентів США та Росії.
"Я розглядаю всі події минулого тижня, і саміт Байден-Путін, і саміт НАТО, і саміт Великої сімки в комплексі. Байден на пресбрифінгу звертався до всього демократичного світу, а не лише до громадян Америки, а Путін звертався лише до свого електорату. Дійсно, це історична зустріч яка засвідчує, що Америка готова включатись в глобальну політику, і відстоювати права на розвиток демократичних держав, таких як Україна. І головне - Україна була одним з п'яти головних питань. Після цих самітів була підтримка з боку США для врегулювання територіальної цілісності і суверенітету України, і мирного врегулювання на Донбасі. Це усталені формулювання, але вони вкрай важливі", - додала Стефанішина.
Також Стефанішина розповіла про майбутню зустріч Байдена і Зеленського у Вашингтоні.
"Зустріч запланована на кінець липня цього року. Одне з основних питань, це Євроатлантичні прагнення України. Ми мобілізуємо внутрішні зусилля, аби на етапі розмов безпосередньо з президентом США мова йшла про часові рамки і стратегічну ясність щодо членства в НАТО", - додала Стефанішина.
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