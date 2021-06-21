Стоимость газа на европейском хабе TTF (Нидерланды) 19 июня достигла 13-летнего максимума - 29,575 евро за МВт/ч. Об этом сообщил в Facebook гендиректор "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон.

С лета прошлого года "голубое топливо" в Европе подорожало почти в 6 раз.

16 июня Макогон заявил, что газ в Европе дорожает из-за нескольких факторов:

в Европе была очень холодная зима и европейские подземные хранилища в начале лета были почти пусты;

активно стартовал "сезон охлаждения" в Азии, где газ используется как топливо для производства электроэнергии, в частности для работы кондиционеров.

Однако не исключен и политический фактор роста цены на газ.

"Газпром" не наращивает поставки газа в Европу. Мы предлагаем дополнительные мощности на транспортировку объемом 60 млн куб. м в сутки, это около 2 млрд куб. м в месяц. Но Газпром не заказывает эти мощности. По моему мнению, так создают искусственный дефицит. Одна из теорий, таким образом они хотят продемонстрировать, что нужно запускать "Северный поток-2" и только тогда дополнительные объемы газа они начнут поставлять в Европу.

Глава "Оператор ГТС Украины" отметил, что украинский коридор доставки российского газа в Европу остается недозагруженным.

Напомним, что в июне "Нафтогаз" повысила цену на газ до 11,94 грн за куб. м, тогда как годовой фиксированный тариф составляет 7,96 грн за куб. м.