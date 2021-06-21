8-кратный олимпийский чемпион и 11-кратный чемпион мира по легкой атлетике Усэйн Болт, у которого в мае прошлого года родилась дочь Олимпия Лайтнинг, стал отцом близнецов. Об этом легендарный спринтер сообщил в Instagram.

34-летний легкоатлет с Ямайки опубликовал снимок с подругой Каси Беннетт и двумя новорожденными сыновьями, которых назвали Сейнт-Лео и Тандер.

Напомним, что Усэйн Болт завершил спортивную карьеру после чемпионата мира 2017 года. Он единственный спортсмен, которому удалось победить на дистанциях 100 и 200 метров на трех Олимпиадах подряд (в Пекине, Лондоне и Рио-де-Жанейро).

Мировые рекорды, установленные Болтом в беге на 100 метров (9,58 сек.) и 200 метров (19,19 сек.) не побиты до сих пор.

Как сообщали "Подробности", в августе 2020 года Усэйн Болт заразился коронавирусом.