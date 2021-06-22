Актеры Джордж Клуни, Керри Вашингтон и Дон Чидл объединяют усилия с представителями органов образования Лос-Анджелеса, чтобы открыть школу для обучения подростков таким навыкам как кинематография, освещение, визуальные эффекты и другим голливудским профессиям.

Школа, которая должна открыться в 2022 году, нацелена на диверсификацию индустрии развлечений, открывая путь к хорошо оплачиваемой работе, сообщает Reuters.

"Наша цель - лучше отразить разнообразие нашей страны. Это означает создание программ для старших классов, которые учат молодых людей работе с фотоаппаратами, редактированию, визуальным эффектам, звуку и всем возможностям карьерного роста, которые эта промышленность может предложить", - отметил Клуни.

Школа кино и телевидения будет размещена в учебном центре Эдварда Р. Ройбала в основном латиноамериканском районе Вестлейк. Преподаватели получат доступ к профессионалам киноиндустрии, а студенты получат практическую подготовку рядом с академическими программами и стажировкой.

Клуни, Вашингтон, Чидл, Минди Калинг, Ева Лонгория и трио продюсеров войдут в состав совета директоров и покроют около 20% первоначального ожидаемого бюджета в размере около 7 млн долларов.

Ранее мы писали о том, что Джорджа Клуни госпитализировали из-за стремительного похудения.

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