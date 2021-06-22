Звезда сериала "Школа" шокировала снимками до похудения [ Редактировать ]
Украинская 19-летняя актриса, известная по роли в сериале "Школа" Анна Тринчер поразила новыми снимками, который она опубликовала в Instagram-Stories. На фото артистка предстала до похудения на семь килограммов.
Как оказалась, девушка "стеснялась показывать целый год" эти уникальные кадры.
Никогда не думала, что когда-нибудь покажет архивные кадры в сети.
Тринчер рассказала, что похудеть ей помогли правильные привычки и здоровый образ жизни.
Только правильные привычки и регулярность их выполнения приводят к успеху в любом деле. Поэтому благодаря привычкам я и похудела.
Также Анна отметила, что не собирается останавливаться на достигнутом и будет упорно работать над своим телом.
Ранее мы писали о том, что актриса и блогер Лиза Василенко, известная ролью Лолы Гавриленко в украинском сериале "Школа", попала в базу "Миротворца" из-за своих скандальных высказываний об Украине и России.
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