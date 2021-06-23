Діамант-грушу виставили на аукціон [ Редактировать ]
Рідкісний грушовидний діамант виставить на торги аукціонний дім Sotheby's. Камінь має вагу 101 карат. За всю історію, коштовностей такого розміру з молотка пішло не більше десятка. Діамант оцінюють у 10-15 мільйонів доларів.
Торги відбудуться у Гонконгу дев'ятого липня. А заплатити за покупку можна буде і традиційними грошима, і криптовалютою.
Квіг Брунінг, голова ювелірного відділу аукціонного дому "Sotheby's":
Про можливість оплати криптовалютою давно просили наші клієнти. У нас дуже багато покупців з різних країн. Завдяки цифровим грошам ми зможемо залучити нових клієнтів, які раніше не цікавилися аукціонами, але прагнуть купувати коштовності, мистецькі твори й різноманітні старожитності.
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