Рідкісний грушовидний діамант виставить на торги аукціонний дім Sotheby's. Камінь має вагу 101 карат. За всю історію, коштовностей такого розміру з молотка пішло не більше десятка. Діамант оцінюють у 10-15 мільйонів доларів.

Торги відбудуться у Гонконгу дев'ятого липня. А заплатити за покупку можна буде і традиційними грошима, і криптовалютою.

Квіг Брунінг, голова ювелірного відділу аукціонного дому "Sotheby's":