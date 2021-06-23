Падение курса биткоина, а также катастрофические прогнозы относительно его стоимости, вынуждают людей вкладываться в другие виды криптовалют в отчаянной надежде разбогатеть. Счастливый случай произошел с американцем Кристофером Уильямсоном, который всего за ночь внезапно стал триллионером, сообщает Newsweek.

Мужчина утверждает, что вложил всего 20 долларов в криптовалюту под названием Rocket Bunny в надежде хоть немного подзаработать на ее курсе. Он рассчитывал, что его вложение вырастет 2-5 раз, а в результате его состояние увеличилось в 65 миллиардов раз всего за одну ночь.

Проверив утром свой счет на криптовалютном кошельке он увидел просто умопомрачительную цифру в 168 триллионов долларов. Парадокс в том, что обладая такой рекордной сумой, Кристофер Уильямсон просто не в состоянии ею воспользоваться.

Сумма на счету Кристофера Уильямсона

Приятно шокированный такой гигантской суммой на счету мужчина попытался ее быстро перевести на свой банковский счет, но приложение Coinbase, которое он использует для покупки и продажи криптовалют, выдало ошибку.

Написав в поддержку сервиса, в Coinbase ответили Кристоферу, что триллионы Уильямсона не отражают реальное количество принадлежащей ему криптовалюты в результате сбоя в системе. Компания заявила, что его "статус триллионера" на самом деле был вызван "ошибкой", и что сотрудники работают над решением этой проблемы, поэтому снятие денег было заблокировано.

Ранее podrobnosti.ua сообщали о том, как биткоин признали государственной валютой Сальвадора. В то же время фермер научился добывать криптовалюту навозом.

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