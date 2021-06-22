Взрыв пузыря: биткоину грозит финансовая катастрофа [ Редактировать ]
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На этой неделе появились неутешительные прогнозы от финансовых экспертов относительно будущего курса биткоина. После того, как Илон Маск высказал свое мнение о криптовалюте, ее курс устремился в крутое пике.
За последнюю неделю стоимость биткойна упала с 41 до 31 тысяч долларов. Причем, как уверяют эксперты, это не предел и вскоре цифровая валюта может достичь настоящего "дна".
Курс биткоина 22 июня 2021 года
По мнению крупнейшего американского банка Bank of America, более 80% управляющих фондами считают биткойн "финансовым пузырем", который в конечном итоге лопнет. Банк Goldman Sachs, в свою очередь, изменил свою позицию относительно криптовалюты, заявив, что "биткойн не является надежным средством сбережения".
Это же мнение разделяет американский предприниматель Роберт Кийосаки, известный по бестселлеру "Богатый папа, бедный папа".
"Самый большой пузырь в мировой истории становится больше. Приближается крупнейших крах в истории", - заявил Роберт Кийосаки.
Финансовые эксперты рекомендуют владельцам криптовалют срочно от них избавляться и вкладывать в более существенные активы, вроде недвижимости, золота и серебра.
Что касается дальнейшего курса биткоина, то в конце этой недели ему прогнозируют падение ниже 24 тысяч долларов.
Напомним, что в начале 2021 года биткоин побил исторический максимум своей стоимости, поднявшись свыше 60 тысяч долларов.
Ранее podrobnosti.ua сообщали о том, как курс биткоина вырос на 20% после того, как криптовалюту признали официальной в государстве Сальвадор.
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