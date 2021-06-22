На этой неделе появились неутешительные прогнозы от финансовых экспертов относительно будущего курса биткоина. После того, как Илон Маск высказал свое мнение о криптовалюте, ее курс устремился в крутое пике.

За последнюю неделю стоимость биткойна упала с 41 до 31 тысяч долларов. Причем, как уверяют эксперты, это не предел и вскоре цифровая валюта может достичь настоящего "дна".

Курс биткоина 22 июня 2021 года

По мнению крупнейшего американского банка Bank of America, более 80% управляющих фондами считают биткойн "финансовым пузырем", который в конечном итоге лопнет. Банк Goldman Sachs, в свою очередь, изменил свою позицию относительно криптовалюты, заявив, что "биткойн не является надежным средством сбережения".

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Это же мнение разделяет американский предприниматель Роберт Кийосаки, известный по бестселлеру "Богатый папа, бедный папа".

"Самый большой пузырь в мировой истории становится больше. Приближается крупнейших крах в истории", - заявил Роберт Кийосаки.

Финансовые эксперты рекомендуют владельцам криптовалют срочно от них избавляться и вкладывать в более существенные активы, вроде недвижимости, золота и серебра.

Что касается дальнейшего курса биткоина, то в конце этой недели ему прогнозируют падение ниже 24 тысяч долларов.

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Напомним, что в начале 2021 года биткоин побил исторический максимум своей стоимости, поднявшись свыше 60 тысяч долларов.

Ранее podrobnosti.ua сообщали о том, как курс биткоина вырос на 20% после того, как криптовалюту признали официальной в государстве Сальвадор.