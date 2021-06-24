В Николаеве хирурги пришили мужчине отрезанную руку (фото 18+) [ Редактировать ]
В Николаеве хирурги пришили 69-летнему мужчине руку, отрезанную циркулярной пилой. Врачам удалось спасти пациенту конечность, травмированные пальцы потихоньку начинают функционировать.
Первую помощь мужчина получил по месту проживания. Ему сделали обезболивание, гемостаз и направили в отделение пластической хирургии Николаевской городской больницы №4, сообщает niknews.mk.ua.
Отмечается, что 9-часовая операция, которую провела бригада в составе Андрея Потапенко, Михаила Леоненко и Владимира Передерея, была успешной.
С момента травмы до начала операции прошло пять часов. Это время позволяло хирургам бороться за спасение руки. Четкое соблюдение холодовой цепи (обособленный сегмент был законсервирован в сумке-холодильнике) увеличило шансы на успех оперативного вмешательства. Врачам пришлось составлять и фиксировать кости, под микроскопом вшивать артерии, вены, нервы и сухожилия. К счастью, операция прошла успешно.
Впереди мужчину ждет длительный период реабилитации, но врачи уверяют, что руку мужчине спасли.
Ранее мы писали о том, что киевского хирурга будут судить за ошибку в операционной.
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