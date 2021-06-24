Польща вводить карантин для іноземців [ Редактировать ]
Польща запроваджує десяти денний карантин для іноземців. Зокрема й для туристів із України. Відсьогодні мандрівники з-поза меж Шенгенської зони муситимуть відбути самоізоляцію.
Такі обмеження не стосуватимуться лише тих, хто пройшов повний курс вакцинації. Нові правила запроваджують через поширення різних мутацій COVID-19. Так поляків намагатимуться захистити від нових різновидів вірусу.
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