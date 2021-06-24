Сотрудники кибер-отделения Службы безопасности Украины разоблачили схему выдачи незаконных онлайн-кредитов. В результате действий злоумышленников пострадали более 60 тысяч человек.

Схема была организована владельцами двух киевских финучреждений, которые использовали личные данные своих клиентов, чтобы оформить на них фиктивные онлайн-кредиты. После этого злоумышленники требовали возвращения задолженности.

Схему организовали владельцы двух столичных кредитно-финансовых учреждений. Используя базы данных своих клиентов, фигуранты оформляли на граждан вымышленные онлайн-кредиты, затем создавали искусственную задолженность и требовали ее возвращения. Размер "годовых" составил более 1500%.

Отмечается, что людям, которые отказались платить по кредиту, поступали угрозы по физической расправе. В незаконной схеме принимали участие более 50 коллекторов, работающих по телефону. Из офисов злоумышленников изъяли около 50 единиц компьютерной техники, а также иные доказательства незаконной деятельности.

Фото: СБУ

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Кроме того, масштабную схему по продаже украинского леса раскрыли в СБУ. По данным правоохранителей, лесники из Харьковской и Луганской областей через фиктивные контракты на древесину выводили государственные деньги.

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