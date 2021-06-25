Бейсболисты устроили массовую драку во время матча в Мексике (видео) [ Редактировать ]
Источник: Twitter
На матче бейсбольной лиги Мексики между клубами "Тихуана" и "Агуаскальентес" произошла массовая драка игроков команда на команду.
В восьмом иннинге питчер "Агуаскальентеса" Брэндон Куинтэро попал мячом в локоть отбивающему "Тихуаны" Габриэлю Гутьерресу. Тот с битой на перевес погнался за своим обидчиком.
На помощь своим сорвались все игроки обеих команд, и бейсбольный матч превратился в массовую драку команда на команду.
Драчунов пришлось разнимать судьям и службе безопасности. После того как участники побоища спустили эмоции и выдохлись, матч был возобновлен. Игра завершилась победой "Тихуаны" со счетом 5:3.
HUGE BRAWL— B/R Walk-Off (@BRWalkoff) June 24, 2021
They ain’t messing around in the Mexican League 😳👀
(via @AYMSports)pic.twitter.com/yYIiTBjvq0
Ранее "Подробности" писали, что в Испании на футбольном матче произошла массовая потасовка - дрались даже девушки.
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