На матче бейсбольной лиги Мексики между клубами "Тихуана" и "Агуаскальентес" произошла массовая драка игроков команда на команду.

В восьмом иннинге питчер "Агуаскальентеса" Брэндон Куинтэро попал мячом в локоть отбивающему "Тихуаны" Габриэлю Гутьерресу. Тот с битой на перевес погнался за своим обидчиком.

На помощь своим сорвались все игроки обеих команд, и бейсбольный матч превратился в массовую драку команда на команду.

Драчунов пришлось разнимать судьям и службе безопасности. После того как участники побоища спустили эмоции и выдохлись, матч был возобновлен. Игра завершилась победой "Тихуаны" со счетом 5:3.

