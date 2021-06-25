Сайт ВООЗ запустив сторінку українською мовою про щеплення проти COVID-19 [ Редактировать ]
ВООЗ запустила на своєму сайті сторінку українською мовою про щеплення проти COVID-19. Там публікуватимуть науково обґрунтовані інформаційні матеріали щодо вакцинації.
Представники ВООЗ сподіваються, що такий крок покращить довіру до вакцин на всіх рівнях. А відтак темпи щеплення прискоряться.
Нагадаю, в Україні від коронавірусу вакциновано майже мільйон 800 тисяч людей. Дві дози отримали майже пів мільйона громадян.
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