В столице Индии - Дели хотят вакцинировать от коронавируса всех бездомных в течение месяца. В первый день вакцинации по специальной программе от правительства прививки уже получили 150 человек, сообщает ThePrint.

Правительство Дели стремится вакцинировать всех бездомных, живущих в ночлежках. Для этого организовывают специальные лагеря.

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Совет по улучшению городского жилья Дели организовал первый лагерь вакцинации для бездомных в ночном приюте Ямуна Пушта. В первый день вакцинации в этом лагере от коронавируса привились 150 бездомных. В субботу еще один такой лагерь откроется в парке Данди на севере Дели.

"У нас есть около 209 ночлежек, действующих по всему городу, где находят убежище около 52 000 человек. Мы стремимся вакцинировать всех таких людей в течение месяца", - отметил управляющий ночлежки.

В ближайшие дни появится еще больше таких лагерей вакцинации для бездомных. За короткий период времени планируют вакцинировать как можно больше людей. Поскольку большинство бездомных не имеет мобильных телефонов или удостоверения личности, официальные лица проводят специальные сессии, позволяющие регистрировать таких претендентов на специальном портале.

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