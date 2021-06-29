В деле о катастрофе самолета МАУ ("Международных авиалиний Украины") Ирану не удастся избежать выплаты компенсаций. Украинская сторона настаивает на том, что компенсации должны быть выше предложенных 150 тысяч долларов. Об этом заявил замминистра иностранных дел Евгений Енин.

По его словам, решение соглашаться или нет на компенсацию Тегерана в размере 150 тысяч долларов будет приниматься каждой потерпевшей семьей.

"Мы как правительство уверены, что и сумма компенсаций, которая будет согласована во время правительственных переговоров, будет выше суммы, которую в одностороннем порядке или в качестве своей стартовой переговорной позиции предложила иранская сторона", - отметил Енин.

Он подчеркнул, что выплаты отдельным семьям не избавляют Иран от международно-правовой ответственности.

"Избежать выплаты компенсаций Ирану не удастся. Ни одного прецедента, когда бы случалась авиакатастрофа, но пострадавшие не получали компенсации, в мировой практике не существует", - добавил Енин и добавил, что не может прогнозировать дату, когда Тегеран выплатит деньги.

Ранее сообщалось, что Иран взял ответственность за авиакатастрофу МАУ на себя. Также мы писали о том, что виновным в авиакатастрофе грозит до 3 лет тюрьмы.