Соратника российского оппозиционера Алексея Навального и бывшего директора "Фонда борьбы с коррупцией" Ивана Жданова объявили в международный розыск. Перед этим российский суд заочно арестовал его.

Об этом сообщил адвокат Жданова Владимир Воронин в Twitter.

По данным ТАСС, Жданова объявили в розыск по делу о злостном неисполнении решения суда. Оппозиционера обвиняют в отказе удалить из интернета фильм "Он вам не Димон".

По словам Володина, Жданову было заочно предъявлено обвинение в неисполнении решения суда, заочно была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Затем он был заочно объявлен сперва в федеральный, а потом и в международный розыск.

Ранее сообщалось, что США пригрозили Москве последствиями в случае смерти Навального.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.