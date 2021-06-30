В Афінах знайшли викрадені картини Пікассо та Мондріана [ Редактировать ]
В Афінах знайшли картини Пікассо та Мондріана. Їх поцупили 9 років тому в Національній галереї. Полотно "Голова жінки" Пікассо подарував Греції 1949 року. Картину оцінюють у понад 16 мільйонів євро. "Вітряк" нідерландського художника Піта Мондріана виявили разом з нею.
Ліна Мендоні, міністр культури Греції:
Творчість Пікассо має велику цінність для Греції. Оскільки визначний митець присвятив це полотно боротьбі нашого народу проти нацизму. Ось чому важливо було не допустити, щоб картину десь продали або виставили на аукціон.
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