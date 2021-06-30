В Афінах знайшли картини Пікассо та Мондріана. Їх поцупили 9 років тому в Національній галереї. Полотно "Голова жінки" Пікассо подарував Греції 1949 року. Картину оцінюють у понад 16 мільйонів євро. "Вітряк" нідерландського художника Піта Мондріана виявили разом з нею.

Ліна Мендоні, міністр культури Греції: