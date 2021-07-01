Момент жуткого ДТП с фурой в центре Киева попал на видео [ Редактировать ]
В четверг, 1 июля, в Киеве на проспекте Победы произошло масштабное дорожно-транспортное происшествие (ДТП). "Форд" выехал в бок грузовику с пеноблоками.
Момент аварии попал на видео. Оно передано следствию, сообщает Telegram-канал dtp.kiev.ua.
"Вины водителя грузовика в произошедшем нет. Пострадали все люди в автомобиле "Форд". Водителю будет хорошая наука", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в Херсоне автомобиль полицейского устроил смертельное ДТП. Трагедия случилась ночью. Пострадавшего мужчину экстренно госпитализировали, однако, несмотря на все усилия медиков, он скончался от полученных травм.
Также мы писали о том, что под Николаевом произошло кровавое ДТП. В аварии участвовали транспортные средства Kia и Mazda.
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