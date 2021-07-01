В четверг, 1 июля, министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что Берлин работает над тем, чтобы Украина осталась транзитером газа после запуска газопровода "Северный поток-2". Об этом стало известно в ходе пресс-конференции Мааса во время визита в Польшу, которую транслировали в Instagram.

Германия не хочет, чтобы Украина осталась без дохода в государственный бюджет.

Берлин, по его словам, был посредником при заключении контракта между Украиной и Россией на транзит газа в Европу.

Тем самым в ближайшие годы альтернативный транзит газа через Украину обеспечен. Для нас важно позаботиться о том, чтобы Украина не потеряла доходы, ведь речь идет о сохранении транзитных пошлин.

Маас добавил, что Германия обсуждает вопрос сохранения транзита с Украиной и США.

Об этом мы не только говорим с США, но и обсуждаем это с Украиной.

Ранее сообщалось, что Украина назвала единственное условие для запуска газопровода "Северный поток-2". Также мы писали о том, что "Северный поток-2" начали наполнять газом.

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