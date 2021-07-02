Приобретение автомобиля всегда тянет за собой затраты. Поэтому важно быть готовым к тому, что машина потребует дополнительных вложений, вроде бензина, регулярного технического обслуживания, замены "расходников", смены сезонных шин, а также ежегодное оформление страховки.

В целом вышеописанные затраты относительно невысоки, и надежные марки не требуют больших затрат на эксплуатацию, особенно, если автомобиль новый или если б/у, то хорошо ухожен.

Но есть автомобили, которые буквально разоряют своих владельцев непомерными тратами на ремонты, обслуживание и общей ненадежностью. Если вы собираетесь сэкономить, то нижеописанные марки лучше обходить стороной, сообщает Yahoo.

BMW

BMW

BMW – один из самых желанных автомобилей для многих автовладельцев. Рев мотора, легендарная динамичность и ходовые качества, а также высочайший статус делают эти баварские машины очень привлекательными.

Обратной стороной медали является их высокая стоимость содержания. В среднем за 10 лет эксплуатации эти машины требуют 18 тысяч долларов вложений. Дороже всего обойдется замена ремня ГРМ и демпферного шкива коленвала.

Mercedes-Benz

Mercedes-Benz

Вторым в списке немецким автомобилем является не менее статусный Mercedes-Benz. Красивые авто с приятным ходом требуют к себе внимание не так часто, так как их качество сборки и надежность выше всяких похвал.

Главное, не запускать своевременное обслуживание, а оно у Мерседесов недешевое. На содержание автомобилей Mercedes-Benz за 10 лет придется выложить около 13 тысяч долларов. Самым дорогим является ремонт тормозной системы и замена ремня ГРМ.

Cadillac

Cadillac

Представительский "американец" Cadillac редкий гость в наших краях, от этого стоимость его обслуживания тоже недешевая. За 10 лет эксплуатации автомобилей Cadillac придется выложить около 12,5 тысяч долларов. Очень дорого обходится владельцам замена тормозных колодок и свечей зажигания.

Volvo

Volvo

Шведский автобренд Volvo славится своими надежными и самыми безопасными автомобилями в мире. Но за такие легендарные качества тоже приходится расплачиваться. С Volvo ситуация очень похожа на машины бренда Cadillac – 12тысяч долларов за 10 лет обслуживания.

Audi

AUDI

Последней в рейтинге идет компания Audi. На обслуживание моделей марки нужно 12 тыс. Долларов на 10 лет. Отмечается, что у автомобилей бренда очень высокая стоимость каждого техосмотра, которая с годами только растет.

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