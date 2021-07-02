Евросоюз разрешил въезд гражданам Молдовы, Азербайджана, Армении и еще семи стран [ Редактировать ]
Источник: Еврокомиссия
Европейский Союз расширил перечень стран, граждане которых смогут посещать страны ЕС с необязательными, в том числе туристическими, поездками. Об этом сообщает Совет ЕС.
Евросоюз открывает границы для граждан таких стран, как Армения, Азербайджан, Босния и Герцеговина, Бруней, Канада, Иордания, Молдова, Черногория, Катар и Саудовская Аравия.
В Совете ЕС также сообщили, что на следующем этапе ограничения на поездки должны быть постепенно отменены для Гонконга, Макао, Косово и Тайваня.
Помимо этих новых стран, в список уже включены Албания, Австралия, Израиль, Япония, Ливан, Новая Зеландия, Северная Македония, Руанда, Сербия, Сингапур, Южная Корея, Таиланд, США.
Для снятия запрета на въезд в ЕС для граждан третьих стран применяются следующие критерии:
- в стране в течение последних 14 дней должно быть не более 75 случаев заболевания на 100 тыс. населения;
- не менее 300 тестов на 100 тыс. населения за последние 7 дней;
- не более 4% позитивных тестов.
Также принимается во внимание процесс вакцинации, общая тенденция распространения болезни, количество выполненных тестов и т.д.
Кроме того, восемь стран Евросоюза договорились пускать путешественников, привитых индийской вакциной Covishield (AstraZeneca) от Serum Institute of India. Эта вакцина используется и в Украине.
Сертификат о вакцинации Covishield признают в Австрии, Германии, Словении, Греции, Ирландии, Испании и Нидерландах. Отдельно Эстония подтвердила, что признает все вакцины, разрешенные Индией. Исландия и Швейцария, которые не входят в ЕС, также будут пускать привитой индийской AstraZeneca.
В настоящее время европейские власти одобрили четыре вакцины: от AstraZeneca (Vaxzevria), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Moderna и Johnson & Johnson (Janssen).
Напомним, что в Евросоюзе выдают всем вакцинированным специальные COVID-паспорта. В Украине привитым также выдают сертификаты иммунизации. Киев и ЕС договариваются о совместимости документов для возобновления туризма и путешествий.
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