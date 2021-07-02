Гігантська пожежа знищила місто Літтон у Канаді [ Редактировать ]
Ціле місто згоріло в Канаді. Понад тисячу жителів евакуювали.
Спалахнуло містечко Літтон у провінції Британська Колумбія. Вогонь охопив територію у 350 гектарів. Пожежа знищила більшість будівель у місті, зокрема станцію невідкладної медичної допомоги та відділок поліції.
Спричинила займання аномальна спека. Температура повітря в регіоні сягнула рекордної позначки - 47 градусів.
по теме
Ураган корчував дерева - одне з них впало на маршрутку, яка їхала з людьми, у салоні було повно пасажирів, люди в паніці вибігали з автобуса
Негода обрушилася на частину країни протягом доби, спричинивши масштабні руйнування
Синоптики попереджають: попри оманливе тепло, в деяких регіонах розслаблятися зарано, і прогнозують значні зливи, місцями з градом
Жителі Фастова, Боярки та Бородянки у соцмережах повідомляють про зливи та град - подекуди розмір крижаних опадів просто вражає
Повалені сотні дерев, підтоплені більше десятка будинків, зірвані дахи, пошкоджені автівки - це наслідки 40 хвилинної бурі, що пронеслася Львовом
Вони пережили Австро-Угорщину, дві світові війни, але не витримали української повені - чому на Прикарпатті, яке щороку тоне навіть після звичайної грози, не укріплюють береги річок, і які села можуть піти під воду?