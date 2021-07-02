Затоплена Україна: чому на Прикарпатті не укріплюють береги річок?

Вони пережили Австро-Угорщину, дві світові війни, але не витримали української повені - чому на Прикарпатті, яке щороку тоне навіть після звичайної грози, не укріплюють береги річок, і які села можуть піти під воду?