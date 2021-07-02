Поздравление с Днем независимости Республики Беларусь [ Редактировать ]
Искренне поздравляем граждан Республики Беларусь и главу государства Александра Лукашенко с главным национальным праздником - Днем независимости.
Солидарны с президентом Беларуси в том, что наши братские народы всегда были и будут вместе. Нас объединяют многовековая история, православная вера, общее культурное наследие и героические победы. Эта связь нерушима, а потому сохранение дружественных, добрососедских отношений между Украиной и Беларусью – важнейшая миссия во имя будущих поколений.
Выражаем глубокую благодарность Александру Лукашенко за огромное содействие в процессе восстановления мира на украинском Донбассе и предоставленную переговорную площадку в Минске.
Беларусь доказала, что защита суверенитета государства, противостояние попыткам ввести внешнее управление, а также стабильность, экономическое благополучие, отстаивание интересов граждан являются первостепенными задачами для страны и ее руководства.
Желаем всем белорусам единства в обществе, согласия, мира и процветания. Щедрых урожаев, новых достижений и ярких талантов, удивляющих весь мир!
С Днем Республики, братская Беларусь!
Партия "Оппозиционная платформа ‒ За жизнь"
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Заявление "Оппозиционной платформы - За жизнь"
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