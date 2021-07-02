Искренне поздравляем граждан Республики Беларусь и главу государства Александра Лукашенко с главным национальным праздником - Днем независимости.

Солидарны с президентом Беларуси в том, что наши братские народы всегда были и будут вместе. Нас объединяют многовековая история, православная вера, общее культурное наследие и героические победы. Эта связь нерушима, а потому сохранение дружественных, добрососедских отношений между Украиной и Беларусью – важнейшая миссия во имя будущих поколений.

Выражаем глубокую благодарность Александру Лукашенко за огромное содействие в процессе восстановления мира на украинском Донбассе и предоставленную переговорную площадку в Минске.

Беларусь доказала, что защита суверенитета государства, противостояние попыткам ввести внешнее управление, а также стабильность, экономическое благополучие, отстаивание интересов граждан являются первостепенными задачами для страны и ее руководства.

Желаем всем белорусам единства в обществе, согласия, мира и процветания. Щедрых урожаев, новых достижений и ярких талантов, удивляющих весь мир!

С Днем Республики, братская Беларусь!

Партия "Оппозиционная платформа ‒ За жизнь"