Більше тисячі морпіхів в "Олешківських пісках". Сьогодні на Херсонщині сухопутні навчання “Сі Бризу”. Понад сотню одиниць військової техніки. І найкращі вояки зі Штатів, України, Грузії та Молдови.

Як минули спільні навчання? І чи знайшли спільну мову бійці? Наша Марина Михайловська - бачила.

Наступальні дії, тактичне маневрування, показові стрільби, а ще й десантування - це основні завдання, які сьогодні відпрацьовували на суходолі учасники міжнародних навчань "Сі-бриз".

Потужно і видовищно. Працює танковий взвод українських морпіхів. В тилу противника розгорнули вогневу групу, зайняли позиції та відпрацьовували влучання по мішені.

Юрій Никуляк, командир танкового взводу:

Використовували маневр - один виїжджає і стріляє, як вогнева група. Один виїхав відстрілявся, другий котився і теж відстрілявся. І так зміна. Це дає більшу влучність і швидкість стрільби.

А от їхні американські колеги відпрацьовують дії підрозділів в обороні. Свої можливості показують гармати Бушмастер та протитанковий ракетний комплекс Тоу.

Метью Шивада, представник 2 дивізії корпусу морської піхоти США:

Після того, як противника стримали вогнем гармати 25-мілімітрової, було здійснено пуск протитанкових керованих ракет Тоу. Захоплені цілі та здійснені ураження. Згодом підрозділи тактичним маневром відступили назад під прикриттям вогню гармати бушмайстра 25 мм

А на цій локації підрозділи України, Молдови, США та Грузії спільно йдуть у наступ. Їхнє завдання - взяти противника в кільце і знищити.

Військові зізнаються, спочатку було важко через мовний бар'єр, та зрештою порозумілися. А ще довелося неабияк пристосовуватися до спекотного клімату півдня України, пустельних та лісових умов олешківського полігону.

Травіс Бьорд, командир групи "Альфа" (США):

Найскладніше було здійснити цей прорив. Такий ландшафт - гарна можливість потренуватися. Місцевість дуже хороша. Це ще одна можливість перевірити себе і навчитись новому.

Впоралися на оцінку "добре" - зауважують керівники навчань. Набуті навички всіх підрозділів допоможуть якісно впоратися з завданням.

Олексій Доскат, директор міжнародних навчань "Сі-Бриз 2021", Україна:

Всі підрозділи діяли злагоджено, виконуючи завдання за єдиним замислом та планом, тому наш багатонаціональний компонент це не зупинить і вони будуть і далі будуть вправно виконувати поставлені завдання.

Триватимуть навчання до 10 липня. Наступний етап відпрацьовуватимуть на воді.