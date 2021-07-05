Ярослава Магучих выиграла золото "Бриллиантовой лиги" с лучшим результатом сезона (видео) [ Редактировать ]
Источник: Викимедиа
19-летняя украинская легкоатлетка Ярослава Магучих победила на пятом этапе "Бриллиантовой Лиги" в Стокгольме, взяв высотку в 203 см. Это лучший результат сезона в мире, предыдущий принадлежал американке Вашти Каннингем - 202 см.
Спортсменка из Днепра оставила позади себя двух австралиек - Николу Макдермотт (201 см) и Элеанор Паттерсон (196 см). Четвертой стала Ирина Геращенко (196 см).
Ярослава попыталась взять высоту в 207 см, но не смогла.
Очень рада, ведь 2,03 м - это лучший результат текущего сезона. Я также попыталась взять 2,07 и была близка к тому, чтобы преодолеть и эту высоту. Перед Олимпийскими играми у меня будет еще один старт - молодежный чемпионат Европы. Думаю, смогу снова попробовать 2,07. Я в ожидании Токио-2020, до него всего месяц. Соревнования будут интересными, ведь у большинства девушек результат 2 метра и выше. Надеюсь, что смогу выиграть медаль, ведь все спортсмены желают на Олимпиаде одного и того же.
Кроме Магучих, украинки везут домой еще две медали пятого этапа Бриллиантовой лиги.
Анна Рыжикова завоевала "бронзу" в беге с барьерами на 400 метров. Она показала результат 52,96 - это новый рекорд Украины. Предыдущий рекорд (53,37) Татьяна Терещук-Антипова установила на Олимпиаде-2004. Для Анны это третья награда "Бриллиантовой лиги" в этом сезоне. Виктория Ткачук стала пятой с результатом 54,39.
Марина Бех-Романчук завоевала "бронзу" в прыжках в длину, "улетев" на 6,79 м. В финальной попытке ее обошли Ивана Спанович (Сербия) и Малайка Михамбо (Германия).
Следующий этап "Бриллиантовой лиги" пройдет 9 июля в Монако.
Напомним, что на этапе "Бриллиантовой лиги" в Осло норвежский бегун Карстен Вархольм установил новый мировой рекорд в беге на 400 метров с барьерами (46,70). Предыдущий рекорд (46,78) держался с 1992 года.
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