Норвежский бегун побил один из самых старых рекордов в легкой атлетике [ Редактировать ]
Источник: Fredrik Hagen/NTB/TT
Норвежский бегун Карстен Вархольм установил новый мировой рекорд в беге на 400 метров с барьерами. Об этом сообщает Eurosport.
На этапе "Бриллиантовой лиги" в Осло легкоатлет выиграл забег с результатом 46,70 секунды. Вторым пришел бразилец Алисон дос Сантос (47,38), третьим - турок Ясмани Копельо (48,86).
Вархольм на 0,06 секунды превзошел время, показанное американцем Кевином Янгом на Олимпиаде в Барселоне в 1992 году (46,78).
25-летний Карстен Вархольм является двукратным чемпионом мира (2017 и 2019) и чемпионом Европы 2018 года в этой дисциплине.
Примечательно, что 27 июня американка Сидни Маклафлин установила мировой рекорд на этой же дистанции среди женщин. На национальном олимпийском отборе в США 21-летння Маклафлин преодолела 400 метров с барьерами за 51,90 секунды.
Прежний рекорд в октябре 2019 года установила американка Маклафлин Далайле Мухаммад - 52,16 секунды.
Напомним, что в начале июня 17-летний американец Эррион Найтон побил рекорд легендарного Усейна Болта в беге на 200 метров. Найтон пробежал дистанцию за 20,11 (+1,6 м/с), что на 0,02 секунды быстрее предыдущего рекорда именитого ямайца.
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