Астрономы из NASA объявили, что в субботу 3 июля 2021 года поток заряженных частиц от самой большой солнечной вспышки, наблюдавшейся за многие годы, привел к техническим отключениям в эти выходные.

Сильнейшая вспышка зафиксированная на Солнце стала первым событием класса X, зарегистрированным с сентября 2017 года. По данным NASA, вспышка возникла из-за новообразованного солнечного пятна AR2838.

Мощный взрыв энергии вызвал технические сбои в работе электронных приборов, создал препятствие для радиочастот и был ответственен за отключения электроэнергии в некоторых странах. Однако на здоровье жителей планеты это не повлияло, сообщает Express.

The Sun emitted a significant solar flare on July 3, peaking at 10:29am ET. NASA’s Solar Dynamics Observatory captured an image of the event, which was classified as X1.5. https://t.co/YQVtSqomEc pic.twitter.com/ivjSCPZPW9