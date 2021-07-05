Астрономы из NASA объявили, что в субботу 3 июля 2021 года поток заряженных частиц от самой большой солнечной вспышки, наблюдавшейся за многие годы, привел к техническим отключениям в эти выходные.

Сильнейшая вспышка зафиксированная на Солнце стала первым событием класса X, зарегистрированным с сентября 2017 года. По данным NASA, вспышка возникла из-за новообразованного солнечного пятна AR2838.

Мощный взрыв энергии вызвал технические сбои в работе электронных приборов, создал препятствие для радиочастот и был ответственен за отключения электроэнергии в некоторых странах. Однако на здоровье жителей планеты это не повлияло, сообщает Express.

The Sun emitted a significant solar flare on July 3, peaking at 10:29am ET. NASA’s Solar Dynamics Observatory captured an image of the event, which was classified as X1.5. https://t.co/YQVtSqomEc pic.twitter.com/ivjSCPZPW9 — NASA Sun & Space (@NASASun) July 4, 2021

Астроном Роб Стаммес из Норвегии, который руководит Обсерваторией космической погоды, сообщил, что все его инструменты ненадолго вышли из строя.

"Такие мощные магнитные возмущения случаются особенно редко. Вспышка солнечной радиации вызвала радиовсплески и нарушила работу электроники астрономических инструментов", - цитирует астрономический сайт Space Weather.

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Обсерватория солнечной динамики НАСА (SDO), которая отслеживает Солнце 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, сфотографировала интенсивную вспышку в 15:29 по восточному времени. Событие было классифицировано как вспышка класса X1.5, где "X" обозначало самый мощный класс солнечных вспышек.

Солнечные пятна

"Солнечные вспышки – это мощные выбросы радиации и заряженных частиц. К счастью, вредное излучение от вспышек не может пройти через атмосферу Земли и физически повлиять на людей на Земле. Однако, когда она достаточно интенсивная, она может нарушить атмосферу в слоях, где распространяются сигналы GPS и связи", - объясняет NASA.

Солнечные вспышки и солнечные бури могут вызвать технические отключения, нарушить работу спутников и в самых серьезных случаях вызвать скачки напряжения.

По данным NASA, к 2025 году активность солнечных вспышек усилится, а их число возрастет.

Ранее podrobnosti.ua сообщали о том, как ученые показали необычное явление на Солнце.

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