На Солнце зафиксировали вспышки [ Редактировать ]
В 22 апреля на Солнце зафиксировали три вспышки класса С и выше, которые следовали одна за другой. Об этом свидетельствуют данные Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН.
Вспышки классифицируются по баллам в зависимости от мощности: A, B, C, M и X.
Облака плазмы, выбрасываемые во время вспышек, приводят к магнитным бурям на Земле. Подчеркивается, что для наблюдаемого сейчас глубокого минимума солнечной активности вспышки не характерны.
Слабая солнечная буря может вызывать незначительные сбои в работе энергосистем, а также повлиять на пути миграций птиц и животных.
Сильные бури нарушают работу коротковолновой связи, навигационных систем, и могут вызвать сбои напряжения в промышленных сетях.
Ранее мы писали о том, что в 2021 году земляне увидят четыре затмения и суперлуние.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
В среду, 21 апреля, NASA перенесло второй пилотируемый полет на корабле Crew Dragon
Миссия NASA Parker Solar Probe дала ученым первый полный обзор орбитального пылевого кольца Венеры - совокупности микроскопических пылевых частиц, которые циркулируют вокруг Солнца по орбите Венеры
В NASA создали отчет о погоде в марсианском кратере Езеро. Там располагается аппарат Perseverance
В воскресенье, 11 апреля, в NASA намерены совершить первую попытку полета вертолета Ingenuity на Марсе
Президенту России Владимиру Путину доложили о предложении украинского лидера Владимира Зеленского встретиться на Донбассе