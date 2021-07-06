В городе Чернигов во время поездки на полном ходу выпал из маршрутного такси на полном ходу. Инцидент произошел на улице Ивана Мазепы вечером. Об этом сообщает Департамент по вопросам гражданской защиты и оборонной работы Черниговской ОГА.

Автобус марки "Рута" двигался по маршруту. Во время движения общественного транспорта пассажир внезапно выпал из аварийного выхода. Мужчина получил тяжелые травмы и был госпитализирован. Он был госпитализирован в местное медучреждение.

Отмечается, что в настоящее время правоохранители устанавливают все детали происшествия, приведшего к травмировании человека.

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Кроме того, в Кривом Роге 12-летний мальчик выпал из маршрутного такси во время движения на дороге. Водитель маршрутки отреагировал на случившееся только тогда, когда ему начали сигналить другие водители, рассказал отец мальчика.

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