В России допустили участие США в переговорах по Донбасу [ Редактировать ]
В России допустили возможность присоединения США к переговорам по Донбассу. Все зависит от того, получится ли у американцев сформировать "более объемный и спокойный" подход ко всему тому, что происходит в Украине.
Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков в интервью журналу "Международная жизнь". По его словам, встреча президентов США и России не внесла ясность в этот вопрос.
"Здесь могут быть разные опции. Это зависит от того, кто конкретно с американской стороны будет назначен главным координатором соответствующих усилий. Пока ясности на этот счет нет", - отметил он.
Рябков заявил, что Вашингтон не считается с подходами Москвы по урегулированию в Украине, и представить конструктивный вклад США в работу в минском формате, по его словам, сложно.
"Мы со своей стороны ничего не исключаем. Все зависит от того, получится ли у американцев сформировать более объемный, предметный, трезвый, спокойный и ответственный подход ко всему тому, что происходит и на Донбассе, и вокруг Украины в целом", - добавил он.
Ранее сообщалось, что Кравчук назвал условие возвращения переговоров в Минске. Также мы писали о том, что советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк сделал заявление о встрече президентов Украины и России.
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