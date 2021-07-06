У вівторок, 6 липня, в ефірі програми "Акцент" на телеканалі "НТН" народний депутат, голова партії "Слуга народу"

Олександр Корнієнко назвав головних союзників для України.

Депутат назва головних союзників України

Літня пора, незважаючи на відпустки, президенти та лідери країни працюють. Союзники зрозумілі, в нас в Конституції написано, хто в нас союзники. Європейський атлантичний шлях.

"Наші союзники - ті, хто нас підтримує на цьому шляху. Це Європейський союз, це США, країни НАТО, ті країни, які у світі прямо визнають факт окупації наших територій, факт війни на Донбасі, підтримують нас в тих процесах, які довго вже йдуть по встановленню миру та поверненню територій", - додав він.

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