На Рівненському полігоні провели вишкіл резервістів територіальної оборони [ Редактировать ]
Територіальна оборона гартує міць. На Рівненському полігоні змагалися ті, хто першим зустрічатиме ворога у разі нападу. Вправлялися у стрільбі, відбивали атаки диверсантів та захищали рідні міста від противника.
Як оцінювали та хто переміг?
Дві з половиною сотні армійців із Західної України з'їхалися на рівненський полігон. Це ті, хто у разі можливого вторгнення ворога першими стане на захист наших домівок.
Передусім вправляються у влучності. Відточують навички у стрільбі з позицій - лежачи, стоячи та з коліна. У багатьох учасників вишколу за плечима чималий досвід.
Богдан, резервіст:
Спочатку Піски, Амбросівка, Авдіївка, потім Іловайськ. От в Іловайськ у получив поранення кульове в живіт потім три місяці госпіталів. Потім знову Авдіївка Широкине. Нагадується все швидко. Це як на ровері раз попробував - більше нічого не треба.
А от знайти диверсійно-розвідувальну групу та ще й знешкодити її - завдання не з легких. Однак, бійці і з цим впоралися. Щоправда, за легендою, на відступах умовний ворог встиг усе замінувати.
Віталій Мегель, керівник інженерної підготовки:
Виявити міни, які були закладені попередньо. Їх помаркувати. Забезпечити прохід групи через мінне поле.
За легендою, на мінному полі стався вибух. Є поранені. І тут головне, - кажуть військові медики, - не гаяти час.
Оксана Паламарчук, суддя з тактичної медицини:
Шину накладаємо. Друге - це спіральна пов'язка на грудну клітину. А також те, що вважається самим легшим, але не здається таким легким, коли доходять до кінця 150 метрів - перенесення пораненого на собі.
Стрілецькі взводи оцінювали за чотирма критеріями: вогнева, інженерна, тактична підготовки та медицина. Усе це знає і вміє Світлана. Вона представляла волинську бригаду.
Світлана, резервістка:
Після того, як закінчилася волонтерська діяльність не могла бути байдужа залишатись, підписала контракт з Луцьким міським комісаріатом роти охорони. Відбула три роки і після цього підписала контракт з теробороною.
У разі широкомасштабної загрози саме ці люди мають прийти на допомогу регулярним військам.
Андрій Войлоков, начальник управління територіальної оборони оперативного командування "Захід":
Цей захід проведений вперше, на жаль за 30 років існування нашої незалежної держави - саме на кращий підрозділ територіальної оборони.
У підсумку кращим підрозділом тероборони стали бійці із Закарпаття. Друге місце вибороли львів'яни, а третє посіли бійці з Хмельниччини. Переможці представлятимуть оперативне командування "Захід" на загальноукраїнських змаганнях у жовтні.
по теме
Навчали наших бійців різним методикам протидії ворогу - серед них і стратегія розміновування і протидія снайперам
Усі випускники тепер мають звання лейтенанта і готові до служби
Евакуацію здійснювали спеціальним гелікоптером - у лікарні Мечникова бійців обстежать, і оберуть метод лікування
С 17 по 30 июля в Украине пройдут Многонациональные военные учения "Три меча-2021" с участием военнослужащих Украины, а также Литвы, Польши и США
На Рівненщині сильний вітер повиривав та поламав дерева, пошкоджено 9 тисяч гектарів лісу - як тепер здолати наслідки буревію?