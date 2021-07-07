В среду, 7 июля, президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что обретение Украиной полноправного членства в Европейском Союзе и НАТО - это, прежде всего геополитическое решение, и только потом вопросы реформ, по которым Украина быстрее всех в Европе. Об этом он сказал во время совместной пресс-конференции с лидером Литвы Гитанасом Науседой в Вильнюсе, сообщает пресс-служба главы государства.

Очень часто членство Украины в ЕС, в Альянсе связывают с теми или иными реформами. Реформы действительно очень важны... Многие европейские страны прошли реформирования раньше Украины. Но если мы говорим откровенно о сроках, о ситуации, о войне, о том, в какой ситуации Украина проводит реформы, – я считаю, что мы самые быстрые сегодня в Европе.

Зеленский отметил, что одной стране он не пожелал бы оказаться в таких обстоятельствах.

Мы очень быстрые, мы минимально бюрократические, мы понимаем, какая цена времени для нас. Потому что время у нас измеряется человеческими жизнями. Поэтому я думаю, что мы сегодня проводим реформ больше, чем большинство стран.

Президент Украины также отметил, что все реформы внедряются в таком темпе не потому, что это нужно ЕС или иной организации, а потому, что это необходимо самой Украины.

Не реформируя Украины, мы не сможем быть сильными и крепкими.

Зеленский добавил, что, несмотря на необходимость защищаться от агрессии и тратить большие средства на обороноспособность армии, Украина находит силы на реформы и реализацию крупных инфраструктурных проектов, в частности на строительство дорог и мостов.

Поэтому я считаю, что вопросы ЕС и НАТО все же частично связано с реформами, но в основном это вопрос политический.

По его мнению, самое главное – чтобы украинский народ не потерял веру в то, что Евросоюз действительно видит Украину равноправным членом. По словам президента, украинцы отстаивают те же принципы, что и европейцы, и заплатили высокую цену за то, чтобы быть полноправными членами ЕС.

Вместе с тем Владимир Зеленский отметил, что многие страны ЕС действительно поддерживают евроинтеграционные стремления Украины.

У нас очень много друзей.

Он также выразил убеждение, что благодаря таким государствам Украина имеет европейскую перспективу.

Ранее мы писали о том, что президент Украины Владимир Зеленский в ходе визита в Литву принял участие в праздничных мероприятиях по случаю Дня государственности страны.

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