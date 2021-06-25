В Германии на прохожих набросился мужчина с ножом, есть пострадавшие (видео) [ Редактировать ]
В пятницу, 25 июня, в Германии, в городе Вюрцбург, вооруженный ножом мужчина напал на прохожих. Несколько человек получили ранения. Об этом сообщает издание Die Zeit.
В городе проводится крупная полицейская операция, несколько районов перекрыты. В полиции заявили, что опасности для населения больше нет.
Позже в полиции округа Нижней Франконии сообщили, что преступника задержали.
Мы задержали подозреваемого. В настоящее время нет никаких указаний на второго преступника. Нет никакой опасности для населения.
По информации издания Bild, в результате происшествия погибли три человека, еще шесть получили ранения, некоторые из них - серьезные.
Злоумышленника задержали после того, как ему выстрелили в ногу.
JUST IN - 3 dead, 6 injured after stabbing attack in Würzburg, Germany. The suspect was taken into custody.pic.twitter.com/bRlcHcJyc1— Disclose.tv 🚨 (@disclosetv) June 25, 2021
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Кроме того, в Одессе полицейские задержали группу лиц по подозрению в разбойном нападении на пункт обмена валюты. По подозрению в совершении преступления оперативники задержали в Одессе трех жителей Ренийского района в возрасте от 32-х до 38-ми лет.
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