В пятницу, 25 июня, в Германии, в городе Вюрцбург, вооруженный ножом мужчина напал на прохожих. Несколько человек получили ранения. Об этом сообщает издание Die Zeit.

В городе проводится крупная полицейская операция, несколько районов перекрыты. В полиции заявили, что опасности для населения больше нет.

Позже в полиции округа Нижней Франконии сообщили, что преступника задержали.

Мы задержали подозреваемого. В настоящее время нет никаких указаний на второго преступника. Нет никакой опасности для населения.

По информации издания Bild, в результате происшествия погибли три человека, еще шесть получили ранения, некоторые из них - серьезные.

Злоумышленника задержали после того, как ему выстрелили в ногу.

JUST IN - 3 dead, 6 injured after stabbing attack in Würzburg, Germany. The suspect was taken into custody.pic.twitter.com/bRlcHcJyc1 — Disclose.tv 🚨 (@disclosetv) June 25, 2021

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