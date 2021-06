В пятницу, 25 июня, в Германии, в городе Вюрцбург, вооруженный ножом мужчина напал на прохожих. Несколько человек получили ранения. Об этом сообщает издание Die Zeit.

В городе проводится крупная полицейская операция, несколько районов перекрыты. В полиции заявили, что опасности для населения больше нет.

Позже в полиции округа Нижней Франконии сообщили, что преступника задержали.

По информации издания Bild, в результате происшествия погибли три человека, еще шесть получили ранения, некоторые из них - серьезные.

Злоумышленника задержали после того, как ему выстрелили в ногу.

