На территории Индонезии медиков, которых иммунизировали от коронавирусной инфекции вакциной Sinovac, привьют американским препаратом Moderna.

Медицинская ассоциация Индонезии заявила о том, что из приблизительно тысячи вакцинированных от коронавируса медиков препаратом от Sinovac Biontech, более 10 человек умерли. Правительство страны планирует в третий раз вакцинировать около 1,5 млн медработников. Но теперь будет использоваться препарат Moderna.

Третий укол будет сделан только медицинским работникам, потому что медработники ежедневно подвергаются высокому риску заражения вирусом. Их нужно защищать любой ценой.

Отмечается, что в ближайшее время Индия получит почти 4 миллиона препаратов для иммунизации от коронавируса, производства компании Moderna.

Ранее мы писали. что более 350 индонезийских медработников инфицировались коронавирусной инфекцией после получения прививки от COVID-19 препаратом от Sinovac. Вспышка инфекции могла быть вызвана вариантом болезни Delta, впервые зафиксированным на территории Индии.

Кроме того, на территории Индонезии от коронавирусной инфекции умер главный исследователь вакцины от компании Sinovac. Новилий Сафьяри Бахтияр. Министр государственных предприятий страны Эрик Тохир заявил, что потеря ученого является очень сильным ударом.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.