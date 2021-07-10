Двухлетний Никита Крыжный из Киева нуждается в помощи. Мальчик болеет редким генетическим заболеванием - СМА (спинальная мышечная атрофия). Этот недуг отнимает у детей возможность ходить, двигаться, глотать, дышать. Он медленно, но верно убивает.

Сейчас в Украине официально зафиксировано 240 деток с таким диагнозом. Еще недавно эта болезнь считалась неизлечимой, но несколько лет назад появились медикаменты, которые могут спасать малышей.

Загвоздка в том, что лекарства от компании "Zolgensma", которые гарантированно дают результат в лечении, мягко говоря, не дешевые. Цена за спасенную жизнь ребенка - $2,3 миллиона. Для родителей это не просто неподъемная, а нереальная сумма. Только от осознания необходимости собрать такие средства на лечение у них могут опуститься руки.

"Испытания, которые выпали на долю этих людей, можно и нужно облегчить, если отбросить равнодушие. И вместе поверить в то, что эти средства - не приговор и вместе мы можем их собрать. Присоединился сам и призываю других. Не имеет значения сумма, даже 1 грн. вашей помощи может стать решающей, поэтому прошу не стоять в стороне и помочь, кто сколько может", - призывает бизнесмен, совладелец курорта "Буковель" Александр Шевченко.

Сейчас из необходимых 2,3 миллиона долларов собрано почти 940 тысяч. Это около 41%. Дополнительной проблемой является то, что лекарства от этого недуга действенны лишь до определенного возраста. Очень скоро "окно возможностей" для лечения Никиты закроется.

Редакция "Подробностей" просит читателей не быть равнодушными и приобщиться к спасению малыша.

Реквизиты для помощи

ПРИВАТБАНК:

5363 5420 1248 4144 Крыжный Антон Игоревич - папа;

5168 7456 0684 2224 Крыжный А.И.;

5168 7456 0514 4754 Кольцова Елена Демьяновна - мама⠀

ОЩАДБАНК:

5167 8031 ​​1488 2462 Крыжный А.И.⠀

MONOBANK:

4441 1144 2370 7692 Крыжный А.И.

СБЕРБАНК (для украинцев):

5168 3708 3035 3631 Koltsova Olena Demyanivna

СБЕРБАНК (для россиян):

4276 3801 7896 6102 Татьяна Юрьевна Ананских (волонтёр)

M-bank:

95 1140 2004 0000 3902 8078 3530 - Pihoreva OLEN

"БФ "Допомога Нікіті Крижному":

ОКПО: 44170257

Текущий счет: UA453808050000000026004731566

МФО: 380805

Банк: АО "Райффайзен Банк "Аваль"

Благотворительная организация "Допомагаю Укр.":

USD lBAN:

UA533052990000026200894349231

5168745605144994 SWIFT CODE/BIC: PBANUA2X PBNUA2XXXX

EUR IBAN:

UA463052990000026202894350938

SWIFT CODE/BIC: PBNUA2XXXX

WESTERN UNION, MoneyGram, Ria:

KRYZHNYJ ANTON

PAYPAL:

QIWI: