Маленький Никита срочно нуждается в помощи в борьбе со спинальной мышечной атрофией (СМА) [ Редактировать ]
Источник: Facebook
Двухлетний Никита Крыжный из Киева нуждается в помощи. Мальчик болеет редким генетическим заболеванием - СМА (спинальная мышечная атрофия). Этот недуг отнимает у детей возможность ходить, двигаться, глотать, дышать. Он медленно, но верно убивает.
Сейчас в Украине официально зафиксировано 240 деток с таким диагнозом. Еще недавно эта болезнь считалась неизлечимой, но несколько лет назад появились медикаменты, которые могут спасать малышей.
Загвоздка в том, что лекарства от компании "Zolgensma", которые гарантированно дают результат в лечении, мягко говоря, не дешевые. Цена за спасенную жизнь ребенка - $2,3 миллиона. Для родителей это не просто неподъемная, а нереальная сумма. Только от осознания необходимости собрать такие средства на лечение у них могут опуститься руки.
"Испытания, которые выпали на долю этих людей, можно и нужно облегчить, если отбросить равнодушие. И вместе поверить в то, что эти средства - не приговор и вместе мы можем их собрать. Присоединился сам и призываю других. Не имеет значения сумма, даже 1 грн. вашей помощи может стать решающей, поэтому прошу не стоять в стороне и помочь, кто сколько может", - призывает бизнесмен, совладелец курорта "Буковель" Александр Шевченко.
Сейчас из необходимых 2,3 миллиона долларов собрано почти 940 тысяч. Это около 41%. Дополнительной проблемой является то, что лекарства от этого недуга действенны лишь до определенного возраста. Очень скоро "окно возможностей" для лечения Никиты закроется.
Редакция "Подробностей" просит читателей не быть равнодушными и приобщиться к спасению малыша.
Реквизиты для помощи
ПРИВАТБАНК:
- 5363 5420 1248 4144 Крыжный Антон Игоревич - папа;
- 5168 7456 0684 2224 Крыжный А.И.;
- 5168 7456 0514 4754 Кольцова Елена Демьяновна - мама⠀
ОЩАДБАНК:
- 5167 8031 1488 2462 Крыжный А.И.⠀
MONOBANK:
- 4441 1144 2370 7692 Крыжный А.И.
СБЕРБАНК (для украинцев):
- 5168 3708 3035 3631 Koltsova Olena Demyanivna
СБЕРБАНК (для россиян):
- 4276 3801 7896 6102 Татьяна Юрьевна Ананских (волонтёр)
M-bank:
- 95 1140 2004 0000 3902 8078 3530 - Pihoreva OLEN
"БФ "Допомога Нікіті Крижному":
ОКПО: 44170257
Текущий счет: UA453808050000000026004731566
МФО: 380805
Банк: АО "Райффайзен Банк "Аваль"
Благотворительная организация "Допомагаю Укр.":
USD lBAN:
UA533052990000026200894349231
5168745605144994 SWIFT CODE/BIC: PBANUA2X PBNUA2XXXX
EUR IBAN:
UA463052990000026202894350938
SWIFT CODE/BIC: PBNUA2XXXX
WESTERN UNION, MoneyGram, Ria:
- KRYZHNYJ ANTON
PAYPAL:
QIWI:
- +380939458070
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