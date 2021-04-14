Пятилетняя Милана нуждается в помощи. У девочки тяжелый диагноз - спастическая диплегия (ДЦП). Мама девочки рассказала, что благодаря помощи добросердечных людей девочке удалось преодолеть 50% ДЦП.

Я, благодарна Богу, что все лечение пошло на пользу. Осталось совсем немного для того, что б Миланка приблизилась к полному выздоровлению, врачи в один голос говорят, что это возможно. Я Вас очень прошу дать еще один шанс на прохождение реабилитации. Все это время, я подрабатывала на трех работах, только ради того, что б моя доченька не осталась без лечения. В данный момент из-за сложившейся ситуация в связи с локдауном, я не смогу заработать 24 000 гривен.

С просьбой о помощи обратилась мама девочки:

Половина людей сдаются на пути к своей цели, потому что им никто не сказал "я верю в тебя, у тебя все получится!". Моя доченька слышит от меня эти слова каждый божий день! Это придает ей силы и уверенности! Ей хочется все больше и больше покорять новые вершины! Верьте в своих близких! Это для них очень важно, а иногда, просто необходимо!

По словам специалистов, у Миланы есть все шансы вырасти здоровой девочкой. Все что необходимо - помощь небезразличных к судьбе девочки людей.

Реквизиты для помощи: