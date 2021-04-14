Маленькая Милана нуждается в помощи в борьбе с ДЦП [ Редактировать ]
Пятилетняя Милана нуждается в помощи. У девочки тяжелый диагноз - спастическая диплегия (ДЦП). Мама девочки рассказала, что благодаря помощи добросердечных людей девочке удалось преодолеть 50% ДЦП.
Я, благодарна Богу, что все лечение пошло на пользу. Осталось совсем немного для того, что б Миланка приблизилась к полному выздоровлению, врачи в один голос говорят, что это возможно. Я Вас очень прошу дать еще один шанс на прохождение реабилитации. Все это время, я подрабатывала на трех работах, только ради того, что б моя доченька не осталась без лечения. В данный момент из-за сложившейся ситуация в связи с локдауном, я не смогу заработать 24 000 гривен.
С просьбой о помощи обратилась мама девочки:
Половина людей сдаются на пути к своей цели, потому что им никто не сказал "я верю в тебя, у тебя все получится!". Моя доченька слышит от меня эти слова каждый божий день! Это придает ей силы и уверенности! Ей хочется все больше и больше покорять новые вершины! Верьте в своих близких! Это для них очень важно, а иногда, просто необходимо!
По словам специалистов, у Миланы есть все шансы вырасти здоровой девочкой. Все что необходимо - помощь небезразличных к судьбе девочки людей.
Реквизиты для помощи:
- 4149 6090 0370 3339 Савченко Анна Викторовна
- (095) 575-88-14 Анна
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