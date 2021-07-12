В Австралии женщина умерла после прививки AstraZeneca [ Редактировать ]
Жительница южной Австралии умерла после прививки вакциной AstraZeneca. Это первый зафиксированный летальный случай от иммунизации в данном регионе, сообщает The Australian.
"72-летняя женщина умерла после получения вакцины AstraZeneca. Ее смерть связана с прививкой, что делает это первым случаем смертности от вакцины в южной Австралии с начала эпидемии",- говорится в сообщении.
Известно, что тромбоз с синдромом тромбоцитопении (TTS) был подтвержден у женщины после проведения прививки.
Отмечается, что это редкий случай, ведь общее количество подтвержденных случаев TTS в Австралии составляет 76 после примерно пяти миллионов введенных доз вакцины AstraZeneca.
Как сообщают медики, женщина получила первую дозу вакцины 24 июня, а уже 5 июля ей стало плохо, после чего ее госпитализировали. Сейчас ее смерть расследуется.
Ранее сообщалось, что в Бельгии умерла женщина после заражения двумя штаммами коронавируса одновременно.
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