Известная супермодель Белла Хадид появилась на красной дорожке Каннского кинофестиваля в смелом наряде из осенне-зимней кутюрной коллекции Дэниела Роузберри для Schiaparelli, премьера которой состоялась всего шесть дней назад в рамках Недели высокой моды в Париже.

В основе образа - длинное облегающее черное платье, а главный акцент в нем - одно из скульптурных украшений Роузберри в виде бронхов, сделанное из позолоченной латуни, как символ пандемии коронавируса, пишет Vogue.

То, что Хадид выбрала один из самых авангардных образов коллекции, не вызывает удивления. Несмотря на то, что модель является одной из самых узнаваемых личностей в мире моды, она никогда не уклоняется от поддержки дизайнеров, которых она находит наиболее интересными.

Напомним, с 6 по 17 июля на французском Лазурном Берегу проходит 74-й Каннский кинофестиваль - первое с начала пандемии столь крупное мероприятие, которые многие звезды и гости посещают лично.

Ранее сообщалось, что известная модель разделась перед камерой.

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